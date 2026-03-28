La Provincia di Latina ha comunicato l'inizio di lavori di manutenzione straordinaria presso alcune scuole della zona. Gli interventi riguardano il rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture degli edifici scolastici di competenza provinciale. La riqualificazione si concentrerà su più istituti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni delle coperture. I lavori sono stati avviati ufficialmente e si protrarranno nei prossimi mesi.

Le opere si sono rese necessarie a seguito dei controlli tecnici. Saranno finanziati dalla Provincia La Provincia di Latina ha annunciato l’avvio ufficiale di una serie di interventi di manutenzione straordinaria destinati al rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture in diversi istituti scolastici di propria competenza. Le opere si sono rese necessarie a seguito dei controlli tecnici condotti dal Settore Edilizia Scolastica e Fabbricati, che hanno evidenziato problematiche diffuse nei tetti degli edifici, con infiltrazioni d’acqua e fenomeni di umidità in grado di compromettere il corretto utilizzo e la sicurezza degli ambienti destinati alla didattica. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Via agli interventi straordinari per l'impermeabilizzazione delle scuole

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