In una giornata di primavera, il Vesuvio si presenta con una copertura di neve sui suoi versanti, creando un paesaggio insolito e suggestivo a Napoli. La neve si estende dalla sommità fino alle pendici, offrendo una vista rara durante questa stagione. Il vulcano, solitamente associato a episodi di attività, si mostra così in un aspetto completamente diverso, attirando l’attenzione di residenti e visitatori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Con l’arrivo di un’improvvisa ondata di freddo, Napoli è tornata a incantare residenti e visitatori con un evento unico: la cima del Vesuvio è coperta da uno strato di neve brillante. Da questa mattina, il “gigante buono” si presenta imbiancato, regalando uno spettacolo che sorprende e affascina chiunque lo osservi. Il calo drastico delle temperature e le forti raffiche di vento hanno caratterizzato le ultime 24 ore, portando con sé un’atmosfera invernale inaspettata per la primavera. Molti napoletani si sono svegliati oggi ammirando la bellezza del Vesuvio innevato, la cui coltre bianca rende il panorama di Napoli ancora più suggestivo e magico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vesuvio innevato in primavera: un panorama unico da non perdere a Napoli.

Articoli correlati

"Primavera a teatro”: 11 eventi da non perdereTorna al Teatro di Cavriglia, promossa dal Comune e dalla Materiali Sonori, la rassegna “Primavera a Teatro”, una serie (quest’anno veramente...

Festa Offerte Primavera Amazon: ecco 5 aspirapolveri da non perdere!Ecco 5 aspirapolveri in offerta su Amazon in occasione della Festa delle offerte 2026.

Se il Vesuvio eruttasse oggi: le prime 24 ore a Napoli

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vesuvio innevato

Discussioni sull' argomento NAPOLI. IL VESUVIO SI RISVEGLIA INNEVATO IN PIENA PRIMAVERA; Vesuvio innevato a marzo, torna il freddo a Napoli: fino a quando; Neve sul Vesuvio e sul Partenio, ondata di freddo su Napoli e Campania; Primavera d’inverno a Napoli: il Vesuvio imbiancato incanta cittadini e turisti.

Anche a primavera Napoli regala uno spettacolo unico al mondo: c’è la neve sul VesuvioCon il ritorno del freddo, seppur a primavera ormai avviata, Napoli torna a regalare uno spettacolo unico al mondo: da questa mattina, un velo di neve ricopre la cima del Vesuvio e la vista del gigan ... msn.com

Vesuvio innevato al tramonto - dettaglio Nikon Z50, 50-250 mm a 250 mm, postprocessing con NX Studio + GIMP - facebook.com facebook

Maltempo, colpo di coda dell’inverno in Campania. Neve anche su Vesuvio x.com