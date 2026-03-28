In un confronto acceso tra due piloti di Formula 1, uno ha difeso la tecnologia tradizionale e criticato le nuove auto, definendole simili a un videogioco, mentre l’altro ha espresso un’opinione diversa sulla direzione tecnica adottata dalla categoria. La discussione riguarda le caratteristiche delle vetture di questa stagione e le rispettive visioni sullo sviluppo del campionato.

Nella Formula 1 del 2026 i piloti sono divisi in due partiti come raramente si è visto: a guidare i due schieramenti Max Verstappen e Lewis Hamilton. Non è solo una rivalità tecnica o sportiva: è quasi culturale. Il primo parla di “gare da Mario Kart”, il secondo dice che si diverte un mondo. La Formula 1, con un’ironia che raramente si concede, risponde facendo trovare nel paddock tifosi vestiti proprio da Mario. Naturalmente il fatto che Max fatichi moltissimo con la sua Red Bull e che Lewis sia risorto dopo l’orribile 2025 non è irrilevante nel formarsi delle rispettive opinioni. Ma vale anche il contrario: la forma in pista può essere anche la conseguenza di una certa attitudine mentale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen contro Hamilton: chi ha ragione sulla nuova F1?

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Verstappen and Hamilton came flying in

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