A sei partite dalla conclusione del campionato, la squadra si presenta con il morale alle stelle e la motivazione alle stelle in vista del derby contro Vigor Senigallia. La sfida è considerata cruciale per la corsa alla promozione, con due incontri successivi che potrebbero chiarire le gerarchie in classifica. La squadra si prepara con determinazione per affrontare questa fase decisiva della stagione.

ANCONA – Sei gare alla fine, un primo posto da difendere e due incontri che potrebbero dare indicazioni concrete sulla volata per la promozione. Prima del big match contro la diretta concorrente Teramo al “Del Conero”, in programma giovedì, la capolista Ancona è chiamata a disinnescare la minaccia rappresentata dal derby del “Bianchelli” contro la Vigor Senigallia, penultima sfida “Made in Marche” nel calendario dei dorici in questo girone F contro una formazione che in casa non perde dalla quinta giornata e dopo il giro di boa si è inchinata solamente al Teramo. Diverso il peso della posta in palio, considerando che i rossoblù hanno come potenziale target l’aggancio alla zona play-off a differenza dei dorici che, dopo il pareggio tra Teramo e Ostiamare nel recupero di mercoledì, hanno conservato la leadership del Girone F. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Verso Vigor Senigallia-Ancona, Maurizi: «Carichi e motivati per questo derby importantissimo»

Articoli correlati

Derby marchigiano: Ancona e Vigor si sfidano perIl derby marchigiano tra Vigor Senigallia e Ancona si giocherà al Bianchelli con la capolista Ancona che deve difendere il primo posto nel Girone F.

Aggiornamenti e notizie su Verso Vigor Senigallia

Temi più discussi: Verso Vigor Senigallia-Ancona, Maurizi: Carichi e motivati per questo derby importantissimo; Calcio Serie D / Vigor Senigallia-Ancona, a voi; Tabellino partita Ancona vs Vigor Senigallia; Serie D, l’Ancona a Senigallia per difendere la vetta.

Vigor Senigallia-Ancona, sold out il settore ospiti del Bianchelli: marea dorica per un sognoSERIE D - Saranno 874 i tifosi biancorossi presenti Sold out il settore ospiti del Bianchelli che domenica prossima, 29 marzo, sarà teatro della sfida tra Vigor Senigallia e Ancona, un derby delicat ... youtvrs.it

Vigor Senigallia – Ancona al Bianchelli sarà Giornata RossoblùLa Vigor Senigallia tornerà allo stadio Bianchelli domenica 29 marzo ore 15.00 per ospitare l’Ancona. Match valido per il 29esimo turno di Serie D e previsto alle ore 15.00. In occasione del derby, la ... senigallianotizie.it

Verso Vigor Senigallia-Ancona, Maurizi: «Carichi e motivati per questo derby importantissimo» x.com

LA SCHEDINA. ASPETTANDO IL FISCHIO LE GARE DI OGGI VIGOR SENIGALLIA ANCONA GIULIANOVA ATLETICO ASCOLI - UNIPOMEZIA CASTELFIDARDO - TERAMO NOTARESCO - SAMMAURESE OSTIAMARE CHIETI RECANATESE - MACERATES - facebook.com facebook