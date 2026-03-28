Veronica Peparini è stata ospite a ‘Verissimo’. È conosciuta dal pubblico come insegnante di danza nella scuola di ‘Amici’, condotta da Maria De Filippi. Oltre a questo ruolo, è una coreografa, ex ballerina e madre. La sua presenza in televisione ha permesso di approfondire aspetti della sua vita professionale e personale.

Il pubblico ha imparato a conoscerla e amarla come prof. di danza nella scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi, ma è anche una grande coreografa, un’ex ballerina e soprattutto una grande mamma. ‘Verissimo’, domenica 29 marzo, ospita Veronica Peparini. Veronica Peparini: chi è. Nata a Roma il 25 febbraio 1971, ha scoperto la sua passione per la danza sin da bambina. All’età di 11 anni, infatti, si è iscritta insieme al fratello Giuliano nella scuola di Renato Greco, nella Capitale e successivamente ha trascorso anche lunghi periodi all’Estero in cui ha perfezionato la sua tecnica. La carriera. Come ballerina, principalmente hip-hop, ha lavorato con artisti del calibro di Riky Martin, Kylie Minogue, Luciano Pavarotti, Renato Zero, Claudio Baglioni, Giorgia, Geri Halliwell, Robbie Williams e Tiziano Ferro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Veronica Peparini ospite a ‘Verissimo’

Articoli correlati

Leggi anche: Amici, Pierpaolo lascia la scuola. Veronica Peparini in lacrime

Amici 25, Veronica Peparini elimina Pierpaolo e accusa Emanuel LoRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità...

“Avevo perso le speranze…” #Verissimo

Altri aggiornamenti su Veronica Peparini

Temi più discussi: Lorella Cuccarini e Veronica Peparini ospiti a Verissimo domenica 29 marzo; Mi scrivono che le mie figlie sono brutte. Veronica Peparini? Una donna più grande viene vista male. Lo sfogo di Andreas Müller; Andreas Muller risponde alle offese social: Dicono che ho vinto Amici grazie a Veronica, insultano le mie figlie; Amici 25, tutto quello che c’è da sapere sulla squadra Lorella Cuccarini – Veronica Peparini.

Andreas Muller: Sui social offese alle mie figlie e dubbi sul mio amore per Veronica | Ora sono libero…Andreas Muller, ospite oggi a La Volta Buona, si è sfogato a proposito delle offese assurde che riceve sui social. ilsussidiario.net

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il compleanno delle gemelle. Caterina Balivo sconsiglia le fotoIeri Veronica Peparini e Andreas Muller hanno festeggiato il compleanno delle gemelline. A La volta buona Caterina Balivo consiglia al suo ospite di non pubblicare più foto ... ultimenotizieflash.com

Ecco chi vedremo nel salotto di Canale 5 in questo weekend: da Valeria Mazza alle ‘prof’ di Amici Lorella Cuccarini e Veronica Peparini Leggi l'articolo #Verissimo - facebook.com facebook