Per “Verona Passione Teatro”, la “Compagnia dell’Arca” porta in scena Stetoscopi e sospetti di David Conati per la regia di Valerio Bufacchi. Ingresso entro i 10 euro. Teatro Camploy. Sabato 28 marzo ore 21.00 Domenica 29 marzo 16.30. Info: cell. 340 4616714; email: [email protected]. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Verona Passione Teatro, Compagnia dell’Arca porta in scena "Stetoscopi e sospetti"

Articoli correlati

Teatro Moderno di Tegoleto, la compagnia Interi e Ridotti di Autobahn Teatro porta in scena "Sotto a chi tocca"Arezzo, 18 marzo 2026 – Sarà la Compagnia Interi e Ridotti fondata da Marco Cucciniello di Autobahn Teatro di Arezzo a chiudere la stagione 2025/26...

La Compagnia Professionale Maniman porta in scena “Il Cerchio” al Teatro GarageAlla Sala Diana del Teatro Garage, venerdì 30 gennaio alle 21, per la rassegna di teatro d’improvvisazione, la Compagnia Professionale Maniman Teatro...