Durante un'intervista a Verissimo, la top model argentina ha affermato di percepire il passare del tempo senza timori, dichiarando di non avere paura dello specchio. Ha spiegato che, nonostante il trascorrere degli anni, mantiene un atteggiamento sereno nei confronti del cambiamento e del proprio aspetto. La sua intervista si è concentrata sul rapporto con il tempo e con l’immagine di sé.

"Sento che il tempo sta passando, però non ho paura dello specchio": la top model argentina Valeria Mazza lo ha detto in un'intervista a Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, parlando del tempo che passa e ammettendo di non averne affatto paura. Parlando della sua carriera, invece, ha detto di essere stata fortunata a poter lavorare con grandi maestri della moda, come Giorgio Armani e Valentino Garavani. "Sono stata molto fortunata, durante la mia carriera ho conosciuto anche Versace, gli anni ’90 erano l’epoca d’oro della moda e noi top model eravamo delle star", ha raccontato. Parlando del suo attuale lavoro, poi, si è mostrata davvero soddisfatta: "Ora conduco Ballando con le Stelle in Spagna e sono felicissima". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Verissimo, Valeria Mazza: "Il tempo passa, non ho paura"

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