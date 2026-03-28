Verissimo oggi 28 marzo ospiti e anticipazioni

Oggi, 28 marzo 2026, alle 16.30, va in onda una nuova puntata di Verissimo su Canale 5, condotta da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti previsti ci sono personaggi pubblici e volti noti del mondo dello spettacolo, pronti a raccontare le loro storie. La trasmissione si propone di approfondire aspetti della loro vita privata e professionale attraverso interviste e interazioni con il pubblico.

(Adnkronos) – Silvia Toffanin conduce una nuova puntata di Verissimo oggi, 28 marzo 2026, alle 16.30 su Canale 5. La lista degli ospiti si apre con Valeria Mazza, ex top model argentina ora conduttrice tv. In studio, i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio, primi eliminati nel serale di Amici, il talent creato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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