L'agente di Antonio Vergara ha commentato il rinnovo di contratto del giocatore con il Napoli, affermando che ora i club sono consapevoli della sua importanza. La dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a Stile Tv. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata o i termini dell'accordo.

Mario Giuffredi, agente di Antonio Vergara, ha parlato a Stile Tv del suo assistito e del rinnovo di contratto con il Napoli. Vergara è fermo ai box al momento per una lesione alla fascia plantare, e ci vorrà ancora un po’ per rivederlo in campo. Di seguito, le parole di Giuffredi: “ Credo che per le ultime due o tre partite possa essere a disposizione di Conte. Ha avuto un infortunio antipatico, più che grave. Credo che per fine aprile o inizio maggio possa essere pronto, in modo da finire il campionato giocando, anche se resta il rammarico di essersi infortunato quando era protagonista col Napoli e quando poteva avere la chiamata in Nazionale “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vergara, l’agente: “Rinnovo? I club ora conoscono la sua importanza”

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