La "Danza delle Maschere" non è un saggio, ma una bussola: 400 bambini in scena per raccontare la fine dell'amore e il coraggio di restare umani. Ne La Danza delle Maschere, l'adattamento verdiano firmato da Manu Lalli per il Maggio Musicale Fiorentino, c'è un'immagine che si imprime nella memoria. Amelia è sola in un cimitero simbolico, schiacciata dal peso di un amore impossibile e dal senso di colpa. Accanto a lei, in veglia silenziosa presso una tomba, c'è una bambina. Non esiste in Verdi: è una creazione di Lalli, e dice già tutto sul senso di questo lavoro. Perché Un ballo in maschera — il capolavoro del 1859... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Venti Lucenti al Maggio: quando l’Opera diventa un rito collettivo contro la paura

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Tutto quello che riguarda Venti Lucenti

Discussioni sull' argomento Scuole al Maggio: La Danza delle Maschere con 2.700 studenti grazie a Fondazione CR Firenze; Il Maggio Metropolitano compie dieci anni, e festeggia anche a Bagno a Ripoli; Bimbi all’opera ’La Danza delle Maschere’; Cento volte Maggio, appuntamenti metropolitani con lezioni e prove aperte.

A partire da oggi, ` , torna sulle scene . ` , lo spettacolo di Venti Lucenti in coproduzione con il Teatro del Maggio e in collaborazione con l'Accademia del M - facebook.com facebook