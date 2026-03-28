Velo jihad e TikTok La radicalizzazione islamica delle donne inizia dai social

Una ragazza di 18 anni, nata a Mombasa, ha avuto contatti con gruppi jihadisti e ha pubblicato video in cui imita sgozzamenti e utilizza armi. La sua attività si svolge attraverso piattaforme come TikTok e Telegram, con collegamenti riscontrati anche in Italia. La polizia ha avviato indagini per approfondire i collegamenti e le modalità di radicalizzazione.

Una diciottenne nata a Mombasa, contatti con ambienti jihadisti, video in cui mima sgozzamenti e uso di armi, rete attiva tra TikTok e Telegram e agganci in Italia. È il profilo di una giovane donna al centro di un circuito digitale di radicalizzazione che dalla rete punta al territorio. In particolare Brescia, dove sarebbe in collegamento con donne di origine italo-marocchina e italo-ungherese con le quali avrebbe manifestato l'intenzione di incontrarsi a Milano. Ma non solo. La diciottenne avrebbe eseguito ricerche sulla situazione in Somalia ed espresso apprezzamenti per il gruppo al Shabaab. Nel circuito del profilo ci sarebbero anche soggetti sotto osservazione da parte dell'Antiterrorismo, come quello di un egiziano che definisce il jihad «un obbligo». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Velo, jihad e TikTok. La radicalizzazione islamica delle donne inizia dai social Articoli correlati Giovani jihadisti, allarme radicalizzazione islamica nelle carceri minorilidi Roberto Arditti – I numeri parlano chiaro: in Italia, dietro le sbarre degli Istituti Penali per Minorenni (IPM) o nelle comunità educative, si... “Ucciso da Israele”: il giornalista nello staff di Msf nell’elenco della Jihad islamicaNell’elenco dei leader uccisi da Israele compare Mahdi al-Mamluk, indicato nel 2024 come tecnico tv e membro dello staff Msf. Contenuti e approfondimenti su Velo jihad e TikTok La radicalizzazione... Argomenti discussi: Velo, jihad e TikTok. La radicalizzazione islamica delle donne inizia dai social. L’Islam su TikTok fa boom, Shaimé racconta il velo a 164mila persone: Sto con Silvia RomanoUna serie tv molto amata dai ragazzi italiani, dice che per far capire le nostre differenze, dobbiamo dare delle risposte intelligenti alle domande stupide degli altri. Se devono rispondersi da soli, ... fanpage.it Vi spiego io cosa è l'islam... Chi è l'influencer musulmanaSi chiama Tasnim Ali, ha 21 anni, ed è diventata famosa grazie ai video in cui spiega ai suoi follower su TikTok cos'è l'Islam e perché è bello indossare l'hijab. La Rai le dedica la puntata di uno ... ilgiornale.it