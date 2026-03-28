Sabato 28 marzo, Valeria Mazza sarà ospite a ‘Verissimo’ in studio con Silvia Toffanin. La modella, nota per aver sfilato per i principali marchi internazionali, è anche un volto noto della televisione negli ultimi anni. La sua presenza nel programma si aggiunge alla serie di interviste previste per quella giornata.

Ha sfilato per i marchi più importanti del mondo e, da qualche anno, è un amato volto della tv: è Valeria Mazza, che sarà in studio a ‘Verissimo’ sabato 28 marzo tra gli ospiti di Silvia Toffanin. Valeria Mazza: chi è Nata a Rosario, in Argentina, il 17 febbraio del 1972, Valeria Mazza ha origini portoghesi da parte di madre e tedesche, portoghesi, spagnole e italiane da parte di padre (il bisnonno paterno era emigrato in Argentina dall’Italia in cerca di lavoro). La sua carriera è partita da giovanissima: a soli 13 anni fu scoperta dal parrucchiere Roberto Giordano e iniziò a sfilare per i grandi brand. La carriera Come modella ha sfilato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Valeria Mazza ospite a ‘Verissimo’

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