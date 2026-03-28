Valeria Marini ha annunciato di essere di nuovo single durante la trasmissione “Storie al bivio” su Rai2, condotta da Monica Setta. La showgirl ha anche parlato di una rottura definitiva con il suo ultimo fidanzato. Inoltre, ha affrontato il tema di una lite con Nino Frassica, fornendo dettagli sulla vicenda.

“Sono di nuovo single”. Lo svela Valeria Marini che parla di una rottura definitiva con il suo ultimo fidanzato durante la nuova puntata di “Storie al bivio”, il format di Monica Setta in onda il sabato pomeriggio su Rai2. Ospite di Setta, infatti, la showgirl ha parlato della sua vita sentimentale rivelando che le farfalle nello stomaco hanno lasciato spazio all'amarezza di un amore finito. Perché Valeria Marini è tornata single? Queste le sue parole: “Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di seguirlo in giro per il mondo”. Sembra quindi che il problema principale di questa rottura sia stata una diversa visione della vita e soprattutto il fatto che lui l'ha messa davanti a un out out: scegli o me o il lavoro e una cosa è certa, Valeria Marini al suo lavoro non rinuncerebbe mai. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Valeria Marini: “Sono di nuovo single”. E sulla lite con Nino Frassica svela tutto

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