Un’altra relazione finita, l’ennesima, e una decisione presa senza esitazioni. Valeria Marini è tornata single e ha raccontato i motivi della rottura durante la trasmissione Storie al bivio, ospite di Monica Setta. La showgirl ha spiegato di aver interrotto la sua ultima love story dopo una richiesta precisa del compagno: seguirlo nei suoi spostamenti in giro per il mondo. Una proposta che, in apparenza, poteva sembrare romantica, ma che per la 58enne ha rappresentato un limite. “Mi chiedeva di scegliere tra il mio lavoro e lui”, ha confessato. “A quel punto ho capito che non era amore puro “. Un rapporto iniziato da pochi mesi, che inizialmente sembrava promettente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valeria Marini lascia il fidanzato: “Ho detto no alla sua richiesta”. E perdona Nino Frassica

Articoli correlati

Nino Frassica e la battuta a Giovanna Botteri dopo il ‘caso Valeria Marini’: cosa ha detto alla giornalista RaiDurante Sanremo Top, in onda il 7 marzo su Rai1, Nino Frassica ha fatto una battuta su Giovanna Botteri e sul suo aspetto fisico.

Valeria Marini è furiosa con Nino Frassica, scoppia a piangere e lascia lo studio furibonda: il VIDEOLe battute di Sanremo continuano a far discutere anche a distanza di giorni dalla fine del Festival.

Valeria Marini in lacrime dopo la battuta di Nino Frassica

Contenuti e approfondimenti su Valeria Marini

Temi più discussi: Referendum, Valeria Marini: ''Votiamo sì per una giustizia dove chi sbaglia paga''; Valeria Marini contro Frassica: A Sanremo mi ha offesa. Il comico pubblica un video con la stessa gag, dove lei aveva riso; Valeria Marini senza slip, la foto hot: Non è bionda naturale; Valeria Marini a Storie al Bivio: L’amore mi fa ancora troppa paura. E perdona Nino Frassica dopo Sanremo.

Valeria Marini ha lasciato il suo fidanzato dopo la sua richiestaValeria Marini racconta tutto a Storie al bivio, del perché ha dovuto lasciare il suo fidanzato e cosa è successo con Nino Frassica dopo le sue lacrime ... ultimenotizieflash.com

Valeria Marini: 'Ho lasciato il fidanzato per la carriera, l'amore mi fa paura'Valeria Marini ha recentemente annunciato la conclusione della sua ultima relazione sentimentale, condividendo i dettagli e le motivazioni durante un'intervista nel programma televisivo Storie al biv ... it.blastingnews.com

«Ho lasciato il mio ultimo fidanzato perché mi chiedeva di seguirlo in giro per il mondo. Ci soffro un po', ma l'amore mi fa ancora troppa paura». A confessarlo è Valeria Marini. «Ci frequentavamo da qualche mese e mi sembrava di essere davvero innamorata - facebook.com facebook

MASCHI, FATEVI AVANTI! VALERIA MARINI È DI NUOVO SINGLE! 'HO LASCIATO IL MIO ULTIMO FIDANZATO PERCHÉ x.com