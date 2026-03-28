Il 24 e il 25 maggio in provincia di Padova si svolgeranno le elezioni per eleggere 12 nuovi sindaci in altrettanti comuni. Tra i candidati c’è anche Valentina Luise, sostenuta dal centrodestra, che si presenta come possibile futura amministratrice del comune di Albignasego. Le urne apriranno alle ore 7 e chiuderanno alle 23.

Il 24 e il 25 maggio in provincia di Padova si andranno ad eleggere 12 nuovi sindaci di altrettanti comuni. Tra questi vi è Albignasego. Presentato ieri 28 marzo il candidato sindaco del centro destra di Albignasego Valentina Luise. Il suo nome ha messo d'accordo Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Udc. 49 anni, architetto, avrà il compito di portare avanti il percorso amministrativo di Filippo Giacinti e negli ultimi mesi di Gregori Bottin dopo che il primo è stato promosso in Regione come assessore. Da segnalare che Luise è una "civica", è sposata con Alessandro ed è mamma di Federico. Vive ad Albignasego dal 2006 dove ha deciso di costruire la sua famiglia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Valentina Luise candidato sindaco di Albignasego per il centrodestra

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