A dieci giorni dalla discussione tra Usher e Justin Bieber durante l’after show degli Oscar a Los Angeles, Da Brat, amica e collega del rapper, ha commentato sulla vicenda. In un’intervista ha affermato che tra i due artisti non ci sono ostilità e che la loro relazione resta serena. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, portando alla luce i dettagli di quanto accaduto quella sera.

A dieci giorni dall’accesa discussione tra Usher e Justin Bieber, che ha infiammato l’after show degli Oscar organizzato a Los Angeles da Beyoncè e Jay Z, sono arrivate di Da Brat, collega ed amica del rapper a fare luce su quanto avvenuto. Il giorno successivo al party sono impazzati i rumours secondo i quali Hanno cominciato i due artisti avrebbero avuto uno scontro acceso, nel quale la voce di Yeah! si sarebbe avvicinato al suo protetto con energia e rabbia, secondo quanto riportato da TMZ. Ciò avrebbe provocato un acceso scambio di battute, che avrebbe fatto gridare ad alcuni alla rissa. Il magazine oltreoceano aveva chiarito che non erano state coinvolte autorità e che non c’è stata alcuna conferma da parte di nessuno dei due gruppi di artisti in merito a una lite. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Usher – Justin Bieber, interviene Da Brat (amica del rapper): “Non ci sono ostilità, tra di loro va tutto bene”

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