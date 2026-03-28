Usa la longevità sana al centro del nuovo Villa Firenze Talk

Giovedì sera a Washington si è tenuto un incontro della serie “Villa Firenze Talks” dedicato alla longevità sana, con la partecipazione dell’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti. L’evento si è svolto presso una location ufficiale e ha coinvolto vari relatori e pubblico interessato al tema. È stato il primo di una serie di incontri dedicati a temi legati alla salute e al benessere.

L’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha ospitato giovedì sera a Washington un nuovo incontro della serie “Villa Firenze Talks” sul tema della longevità sana. Il dibattito è stato animato da Alicia Jackson, Direttrice di ARPA-H (Advanced Research Projects Agency for Health), agenzia federale per la ricerca di avanguardia in campo biomedico, dal Prof. Camillo Ricordi, ricercatore tra i più noti al mondo nel campo dei trapianti e della diabetologia e Direttore della Divisione Trapianto Cellulare dell’Università di Miami, e da Federico Rampini, Editorialista del Corriere della Sera e firma tra le più importanti del giornalismo italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Persone e territorio al centro del nuovo talk di Bergamo Tv diMartedì, la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talkGiovanni Floris, impegnato a Otto e Mezzo in sostituzione di Lilli Gruber, torna questa sera, martedì 20 gennaio, con un nuovo appuntamento di... I was forced to marry the CEO,never expected that he was my ex who love me for 7y!#cdrama