Usa a Washington grande manifestazione per la giornata ' No Kings'

Da lapresse.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli organizzatori delle manifestazioni “No Kings” di sabato in tutti gli Usa prevedono che le proteste contro le azioni del presidente Donald Trump e della sua amministrazione potrebbero sommarsi a una delle più grandi manifestazioni nella storia degli Stati Uniti, con il Minnesota al centro della scena. A Washington, centinaia di manifestanti si sono spostati per le strade, oltre il Lincoln Memorial e nel National Mall, portando cartelli con la scritta “Metti giù la corona, clown”. I manifestanti suonano campanelle e tamburi e cantano “No kings”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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