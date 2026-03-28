Il presidente dell’associazione Giulia, Michele Grassi, è stato ricevuto presso la sede del Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara dal comandante, colonnello Alessandro Di Stefano. Durante l’incontro si è parlato di iniziative di solidarietà e collaborazione tra l’associazione e le forze dell’ordine. La visita si è svolta in un clima di cordialità e rispetto reciproco.

Durante la visita, Grassi ha fatto omaggio delle uova di Pasqua solidali, simbolo della campagna di raccolta fondi che l’associazione promuove ogni anno per finanziare i propri progetti di assistenza sul territorio. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle attività sociali in corso e ha confermato il profondo legame che unisce ormai da anni l’associazione Giulia all’Arma dei carabinieri. Un rapporto di vicinanza e collaborazione che si è consolidato nel tempo, testimoniando la sensibilità dei militari ferraresi verso le realtà che operano a supporto delle fasce più fragili della popolazione. L’associazione opera sul territorio ferrarese per fornire sostegno psicologico e sanitario ai bambini affetti da patologie oncologiche e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Uova solidali e collaborazione: l’associazione Giulia incontra i carabinieri

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