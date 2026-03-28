Con l’avvicinarsi della Pasqua, i prezzi delle uova di cioccolato sono aumentati rispetto agli anni passati. Si registrano differenze significative tra i vari negozi e marchi, con alcune offerte che attirano l’attenzione per le promozioni e i sconti. Cresce inoltre il sospetto che alcune strategie di marketing possano ingannare i consumatori, spingendo verso acquisti a prezzi più elevati.

Con l’avvicinarsi della Pasqua, torna sotto i riflettori il tema dei prezzi delle uova di cioccolato, sempre più alti rispetto agli anni precedenti. A evidenziarlo è un’indagine rilanciata da Sky Tg24 e realizzata da Udicon-Piepoli, che analizza non solo l’aumento dei costi, ma anche alcune strategie di marketing ritenute poco trasparenti. Prezzi in aumento e confezioni “ingannevoli”. Secondo lo studio, il rincaro delle uova di Pasqua si inserisce in un quadro più ampio di aumento dei prezzi nei consumi stagionali. Tuttavia, a incidere sulla percezione dei consumatori non è solo il costo finale, ma anche il modo in cui il prodotto viene presentato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Uova di Pasqua più care, cresce il sospetto sul marketing: “Così si inganna il consumatore”

Articoli correlati

Uova di Pasqua più piccole ma più care: la ‘shrinkflation’ colpisce ancoraRoma, 23 marzo 2026 – Confezioni sempre più piccole e leggere, a parità di prezzo: si manifesta così la shrinkflation (in italiano, ‘sgrammatura’)...

Pasqua: Udicon, uova più care e più piccole per 9 italiani su 10Roma, 23/03/2026 – Uova di Pasqua sempre più costose e, secondo molti consumatori, anche più piccole.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Uova di Pasqua più care cresce il...

Temi più discussi: Uova Pasqua, italiani notano che sono più piccole e a prezzi maggiori; Uova di Pasqua più piccole e a prezzi maggiori: gli effetti della shrinkflation; La top 10 delle Uova di Pasqua incrociata con i vincitori degli Oscar del cioccolato 2026; Uova di Pasqua con sorpresa: più care e più piccole.

Uova di Pasqua per bambini: le più golose da regalareUova di Pasqua per bambini: le più belle e buone da comprare online e su Amazon, dalle proposte più golose a quelli con sorpresa. bimbisaniebelli.it

Le uova di Pasqua più belle (e buone) del 2026 sono questeUova di Pasqua classiche, farcite, decorate come opere d'arte: ecco le più buone e belle del 2026, tutte rigorosamente artigianali ... grazia.it

UOVA DI PASQUA E COLOMBE TARGATE ANT. Nella Piazza Garibaldi di Pian di Macina di Pianoro le volontarie dell' Ant hanno distribuito, con grande successo, le tradizionali uova e colombe pasquali. - facebook.com facebook

Uova di Pasqua, ma quanto mi costi Le marche che hanno aumentato di più i prezzi nel 2026 x.com