Uno schermo in blues

In un'intervista al programma Good, Boo Mitchell ha definito la colonna sonora del film I Peccatori come una riunione di famiglia. La colonna sonora, caratterizzata da sonorità blues, accompagna la narrazione del film e viene descritta come parte integrante dell'atmosfera generale. L'artista ha condiviso il suo punto di vista sulla relazione tra musica e immagini nel contesto della pellicola.

VISIONI Il pluripremiato «Sinners» è solo l’ultimo di una serie di film sul genere afroamericano. Pellicole che si rifanno anche a vicende reali, da «Cadillac Records» a «Black Snake Moan» VISIONI Il pluripremiato «Sinners» è solo l’ultimo di una serie di film sul genere afroamericano. Pellicole che si rifanno anche a vicende reali, da «Cadillac Records» a «Black Snake Moan» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Uno schermo in blues Articoli correlati Enjoy the Blues: concerto Hot Shots + jam blues al Count Basie Jazz ClubGli Hot Shots saranno in concerto al Count Basie Jazz Club per una serata dedicata al blues. Quei bambini sovrappeso davanti a uno schermoGentile Direttore Feltri,ho letto con grande preoccupazione i dati più recenti sull'obesità infantile in Italia. Il Segreto ASSURDO dei Blues Brothers.