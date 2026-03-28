Unione europea il record di firme apre il dibattito sulle pratiche di conversione

Il 17 maggio 2024 è partita una raccolta firme in tutta l'Unione europea con l’obiettivo di chiedere alla Commissione di adottare un divieto obbligatorio contro le pratiche di conversione rivolte alle persone LGBT+. Questa iniziativa mira a sensibilizzare le istituzioni europee su una questione che riguarda i diritti e la tutela delle persone appartenenti a questa comunità. Finora, sono state raggiunte molte adesioni in diversi Paesi dell’UE.

Il 17 maggio 2024 è iniziata la raccolta firme per invitare la Commissione europea a introdurre il divieto vincolante delle pratiche di conversione rivolte ai cittadini LGBT+ nell’Unione europea. Quest’ultima, conclusasi il 17 maggio 2025, ha raggiunto 1.245.839 firmatari totali, 62.130 arrivano dall’Italia. Il Parlamento europeo, vista l’elevata adesione, ne ha discusso il 25 marzo 2026 con il fine di prendere una posizione definitiva. Un parere complessivo in merito alla vicenda è emerso già il 30 gennaio 2026, quando il Consiglio europeo aveva votato la risoluzione “ For a ban on so-called conversion therapies “, con 71 voti a favore, 26 contrari e 2 astenuti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Unione europea, il record di firme apre il dibattito sulle pratiche di conversione Articoli correlati Fotografie contestate al resort di Crans Montana: il dibattito sulle pratiche di accoglienza dei clientiA Crans Montana, nel cuore delle Alpi svizzere, si svolge un processo che sta scuotendo l’opinione pubblica: quello relativo all’incendio del locale... Leggi anche: Scatta la petizione per i dehors. Gli esercenti: "Siamo a mille firme". Si accende il dibattito sulle norme Tutto quello che riguarda Unione europea Temi più discussi: La Commissione presenta un programma da 115 milioni di EUR per l'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE); Ue, oltre 200mila domande di brevetti nel 2025: l'Italia entra nella top 10. La classifica; Fitto, 'adattarsi alle sfide dell'Europa in tempi record'; L’Ue sposta una fetta dei fondi di coesione sulla Difesa. Petrolio, le riserve strategiche nel mondo: il record cinese e i Paesi che ne detengono di piùGli Stati possono contare su 8,2 miliardi di barili per gestire le situazioni straordinarie. Tabarelli (Nomisma Energia): i mercati continuano a puntare su una soluzione, ma il rischio quota 100 dolla ... corriere.it L’Unione europea approva l’accordo di libero scambio con il MercosurDopo più di venticinque anni di negoziati, il 9 gennaio l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un accordo di libero scambio con il Mercosur, nonostante le proteste degli agricoltori e ... internazionale.it Continua la deriva razzista dell’Unione Europea Dall’Europarlamento, un’altra stretta sulle migrazioni: più rapide le procedure per i rimpatri L’Osservatore Romano x.com Con la Direttiva (UE) 2023/970, l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per rendere più trasparente il mercato del lavoro e ridurre le disuguaglianze retributive, specie tra uomini e donne https://ebx.sh/1Iuf19 - facebook.com facebook