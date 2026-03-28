L’Union Brescia ha annunciato un cambio alla guida del settore giovanile, con l’ingaggio di Mattia Collauto al posto di Elia Legati, dopo la separazione consensuale tra le parti. La modifica è immediata e il club ha comunicato ufficialmente la nomina del nuovo responsabile. La notizia segue la recente interruzione del rapporto con il precedente staff tecnico.

Separazione consensuale con il precedente responsabile, il club affida il settore giovanile a un dirigente di lunga esperienza Cambio immediato ai vertici del settore giovanile dell’Union Brescia. Dopo la separazione consensuale con Elia Legati, ufficializzata ieri, il club ha annunciato il nome del nuovo responsabile: Mattia Collauto. La decisione arriva a stretto giro, segno della volontà della società di non lasciare scoperto un ruolo chiave per il futuro del club.Collauto, classe 1973, raccoglie subito il testimone in una fase delicata, con l’obiettivo di dare continuità e struttura al vivaio biancazzurro. Il nuovo responsabile porta con sé un bagaglio solido nel calcio professionistico, maturato sia in campo che dietro la scrivania. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Union Brescia: Collauto prende il posto di Legati alla guida del vivaio

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