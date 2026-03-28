Una residente ha segnalato lo stato di degrado in via Giovanni Verga a Montesilvano, di fronte all’area del prossimo concerto di Jovanotti programmato per il 12 agosto. La strada presenta un tratto recentemente riqualificato con manto stradale rifatto, mentre un’altra sezione mostra erba alta, buche e una discarica all’aperto. La zona, che dovrebbe essere pronta per l’evento, presenta condizioni di abbandono.

«Via Giovanni Verga, a Montesilvano, di fronte l'area dove si svolgerà il prossimo 12 agosto il concerto di Jovanotti: un tratto recentemente rifatto con il manto stradale rimesso a nuovo; l'altro tratto con erba alta, manto stradale dissestato, discarica a cielo aperto. Potrebbe essere risistemato bene per tutti i cittadini della medesima via? Grazie! Non mi sembra un bel vedere».È quanto scrive una nostra lettrice segnalando la situazione di degrado. La denuncia di un lettore: "Un po' di pioggia e il sottopasso di via Tirino si allaga, poi vogliono fare la Nuova Pescara" . 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Una residente: "Degrado e brutta immagine in via Verga a Montesilvano di fronte all'area del concerto di Jovanotti"

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