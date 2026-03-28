Una ragnatela cattura la rugiada | il disegno perfetto della natura

Una fotografia mostra una ragnatela ricoperta di rugiada, creando un disegno complesso e simmetrico. L’immagine è stata scattata al mattino da un fotografo di Galatone, che ha commentato l’incontro tra le gocce di rugiada e la ragnatela. La foto è stata inviata per essere condivisa e documenta il momento di luce e natura catturato durante le prime ore della giornata.

Le gocce d’acqua si depositano sui fili sottili della tela, rendendone visibile la struttura. Uno scatto che cattura un dettaglio spesso impercettibile a occhio nudo L’autore dello scatto, Marco Costante, di Galatone, ha accompagno l’invio di questa foto così: “L’incontro mattutino tra la rugiada e la ragnatela. Questo fenomeno unisce la delicatezza della condensazione atmosfera alla precisione ingegneristica della natura”. LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una semplice e-mail all'indirizzo redazione@lecceprima. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Una ragnatela cattura la rugiada: il disegno perfetto della natura Articoli correlati La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una copia della casa come ‘palestra’Caracas, 3 gennaio 2026 – In un’operazione piuttosto anticipata nelle scorse settimane, sebbene non in questi termini, le forze speciali statunitensi... La cattura di Maduro e moglie, show perfetto della Delta Force. La spia a Caracas e una casa-copia come ‘palestra’Caracas, 3 gennaio 2026 – In un’operazione piuttosto anticipata nelle scorse settimane, sebbene non in questi termini, le forze speciali statunitensi...