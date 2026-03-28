Una raccolta di poesie ispirate dai paesaggi nordici | Taiga è il primo lavoro letterario del bergamasco Paolo Andrea Corna

Chiocciola Edizioni ha annunciato l’uscita della raccolta poetica Taiga, scritta dal poeta bergamasco Paolo Andrea Corna. L’opera raccoglie poesie ispirate ai paesaggi nordici, attraversando sia ambienti geografici che stati d’animo interiori, con uno stile che si distingue per la sua semplicità e chiarezza. Questa è la prima pubblicazione letteraria dell’autore.

Chiocciola Edizioni annuncia l’uscita della raccolta poetica Taiga di Paolo Andrea Corna, un’opera che attraversa paesaggi interiori e geografici con una scrittura essenziale, lucida e profondamente evocativa. Il libro raccoglie una serie di testi poetici che si muovono tra memoria, natura, amore, tempo e relazione umana, componendo una mappa emotiva in cui l’esperienza personale diventa riflessione universale. La raccolta alterna componimenti brevi, haiku, tanka e poesie più distese, creando un ritmo che richiama il respiro delle stagioni e i mutamenti del paesaggio nordico evocato dal titolo. Il risultato è un percorso poetico che unisce contemplazione e introspezione, dove la parola diventa strumento per interrogare la vita, la memoria e il senso del presente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: LDA e Aka 7even: arriva “Poesie Clandestine”, il primo album del sodalizio artistico Leggi anche: Vita e cinema nel mistero di «Dead Star»: il primo film del regista bergamasco Milesi approda su Prime Video