Una grande YOLO+ cede nel finale contro Angri

La squadra YOLO+ Cestistica Benevento ha perso nel finale contro l’Angri Pallacanestro, interrompendo così una serie di tre partite consecutive senza sconfitte. La partita si è conclusa dopo due minuti di tempo regolamentare, con la squadra ospite che ha avuto la meglio negli ultimi istanti del match. La squadra locale ha concluso la partita con 70 punti, mentre l’Angri ha totalizzato 75.

Tempo di lettura: 2 minuti Si interrompe a tre la striscia di risultati utili consecutivi per la YOLO+ Cestistica Benevento, superata nel finale dall ’Angri Pallacanestro. Alle sannite non è bastata una grande prestazione e un grande atteggiamento di squadra, che lascia comunque ben presagire in vista dei play-out. Subito un grande ritmo in campo: Angri dà un primo strappo con Orchi e Carcaterra, portandosi sul +7. Coach Pasquariello ferma il gioco e la YOLO+ cambia passo, riducendo il distacco grazie ad un ottimo gioco di squadra. Nel finale, Szydlowska si mette in proprio e porta in vantaggio la YOLO+, chiudendo il primo periodo sul 23-20. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Una grande YOLO+ cede nel finale contro Angri Articoli correlati La YOLO+ sfiora l’impresa sul campo della Nextra: non basta un grande cuore contro NapoliTempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento esce sconfitta di misura dalla trasferta sul campo della Nextra Napoli Women Basketball, al... Leggi anche: Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finale