Un raccolto da gustare Dopo la scomparsa di Daevid Allen, i Gong continuano a pubblicare nuovi album e a esibirsi dal vivo. La band ha rilasciato recentemente un disco con brani inediti e ha programmato diverse date in Europa. La musica del gruppo mantiene uno stile riconoscibile, mescolando psichedelia e rock progressivo. Le attività della band sono state documentate attraverso comunicati ufficiali e annunci di tour.

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