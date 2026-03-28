Un ponte tra Sicilia e Liguria collega le istituzioni e le associazioni che si sono mobilitate per aiutare Leonardo, un bambino con paralisi cerebrale infantile. La rete di supporto coinvolge diversi enti locali e associazioni che collaborano per offrire assistenza e cure al piccolo. La mobilitazione si è sviluppata attraverso iniziative e accordi tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di garantire assistenza continuativa.

Associazione nazionale carabinieri, Sim Carabinieri e Protezione Civile uniti per garantire al bimbo e alla madre la massima assistenza da Palermo a Genova Una rete di solidarietà è stata attivata tra istituzioni e associazioni a sostegno di Leonardo, un bambino affetto da paralisi cerebrale infantile. Grazie all’impegno dell’appuntato Paolo Minnuto e del vicebrigadiere Marcello Pagano, rispettivamente in servizio in Sicilia e Liguria, entrambi iscritti al Sim Carabinieri, è stato possibile trasportare il piccolo all’ospedale pediatrico “Giannina Gaslini” di Genova. I due militari dell’Arma hanno contribuito a coordinare efficacemente i primi contatti con la famiglia, dando impulso all’azione solidale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Un ponte ideale tra Sicilia e Liguria per le cure del piccolo Leonardo

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