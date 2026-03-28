Un gesto di vicinanza dei carabinieri per i bambini dell' ospedale San Marco

Nella mattinata del 27 marzo 2026, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Catania Fontanarossa si è recato presso l’ospedale San Marco per portare un gesto di vicinanza ai bambini ricoverati. L’operazione ha coinvolto anche alcuni militari, che hanno distribuito doni e trascorso del tempo con i piccoli pazienti, offrendo supporto e conforto ai loro familiari.

La visita si è conclusa con uno scambio di auguri per una serena Pasqua, lasciando nei piccoli pazienti un ricordo fatto di sorrisi, attenzione e speranza Nella mattinata di oggi 27.3.2026, il Comandante della compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa magg. Beatrice Casamassa, il comandante della stazione di Librino, luogotenente Massimo Florio, insieme ad alcuni dei suoi militari uomini e donne, hanno fatto visita al reparto di bronco pneumologia pediatrica dell’ospedale San Marco di Catania, portando con loro un semplice ma significativo segno di affetto: alcune uova di Pasqua da donare ai piccoli pazienti ricoverati. In un luogo dove ogni giorno si affrontano sfide difficili, l’incontro ha rappresentato un momento di autentica vicinanza e umanità. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Un gesto di vicinanza dei carabinieri per i bambini dell'ospedale San Marco Articoli correlati Ospedale San Marco, ticket disponibile solo dopo l’apertura dei laboratori: la denuncia dell’on. Jose MaranoAl San Marco di Catania, per accedere alle prestazioni dei laboratori è necessario pagare prima il ticket sanitario. Uova di Pasqua donate ai bambini della Pediatria: il (dolce) gesto dei carabinieriUn’iniziativa benefica per rendere la Pasqua dei bimbi in ospedale un po’ più serena. Tutti gli aggiornamenti su San Marco Temi più discussi: Cerimonia di donazione e installazione di una bacheca libraria destinata al Day Hospital Oncologico; Trento ricorda le vittime del Coronavirus; Funerali di Umberto Bossi, la storica segretaria: Da lui un gesto di comprensione vera alla morte di mio marito; Benevento, il Rotary in corsia tra cultura e solidarietà al Fatebenefratelli. Quaresima: Caritas San Marco A.-Scalea, domenica un gesto di solidarietà per le comunità colpite dal maltempoLa diocesi di San Marco Argentano-Scalea, attraverso la Caritas diocesana promuove per il 15 marzo, quarta domenica di Quaresima, un gesto di solidarietà concreta per sostenere le vicine comunità dura ... agensir.it Campobello di Licata, solidarietà concreta a Niscemi: donati 1.776 euro dalla comunità ecclesialeUn gesto di vicinanza e di speranza ha unito ieri due comunità della Sicilia centrale. La comunità ecclesiale dell’Unità Pastorale Sacra Famiglia di Campobello di Licata ha deciso di devolvere una ... canicattiweb.com CATANIA, I CARABINIERI DONANO UOVA DI PASQUA AI BAMBINI RICOVERATI: UN GESTO DI VICINANZA AL SAN MARCO Catania – Un momento di grande umanità e vicinanza quello vissuto nella mattinata del 27 marzo 2026 all’ospedale San Marco, d - facebook.com facebook