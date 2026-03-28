Un Arazzo per la Pace fa il pieno di studenti e cittadinanza

Questa mattina si è svolta l’iniziativa “Un Arazzo per la Pace”, promossa dall’Unione donne italiane e dalla rete nazionale “10-100-1000 piazze di donne per la pace”, con il patrocinio del Comune e della Città metropolitana. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e cittadini, che si sono riuniti per l’occasione per realizzare l’attività pubblica.

L'iniziativa, promossa dall'Udi, insieme alla rete nazionale "10-100-1000 piazze di donne per la pace", è ospitata all'interno della galleria di Palazzo San Giorgio In tutta Italia - ha continuato - si è costruita una rete diffusa con l’obiettivo di manifestare contemporaneamente il dissenso rispetto al riarmo e alla guerra che, negli ultimi anni, è diventata una presenza costante nelle nostre vite. L’idea dell’arazzo, pertanto, nasce da una pratica storicamente legata alle donne: tessere, cucire, mettere insieme; un gesto simbolico che si contrappone alla distruzione e alla lacerazione”. “Alla fine degli anni Quaranta - ha dichiarato la Curatola - le donne dell’Udi raccolsero oltre tre milioni di firme, consegnate all’Onu insieme a un arazzo; un gesto che oggi torna di grande attualità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - "Un Arazzo per la Pace" fa il pieno di studenti e cittadinanza Articoli correlati Gli studenti ’de li 4S’ contro l’ictus: la questua fa il pieno di solidarietàL’antico legame tra l’università, i commercianti e il volontariato si è rinnovato, l’altra sera, in un’atmosfera carica di significato. "Un Arazzo per la pace": l'iniziativa in piazza Italia dell'Unione donne italianeSi tratterà di un mosaico composto da diverse “tessere”, ognuna contenente un simbolo o una parola contro la guerra, preparate e poi cucite... Tutto quello che riguarda Un Arazzo per la Pace fa il pieno di... Temi più discussi: Pinerolo: un arazzo collettivo per la pace; 10, 100, 1000 Piazze per la Pace; Foggia, in piazza Giordano il presidio Donne per la pace: un arazzo collettivo contro la guerra; L'Arazzo per la Pace di Biblioteca delle donne e Fidapa a Soverato. Pinerolo: un arazzo collettivo per la paceSabato 28 marzo 2026, Piazza Alda Merini a Pinerolo ospita dalle 11 alle 17 un incontro collettivo per tessere e ricamare insieme un grande arazzo per la pace. vitadiocesanapinerolese.it ‘10, 100, 1000 piazze di donne per la pace’ a Pinerolo per tessere un arazzoDomani 160 città italiane si coloreranno con ‘Tessere la pace contro la guerra’. Il gruppo pinerolese si ritroverà in piazza Alda Merini ... torinoggi.it CAPACI: A CAUSA DEL MALTEMPO L'INIZIATIVA "UN ARAZZO PER LA PACE" E' POSTICIPATA A SABATO 18 APRILE IN PIAZZA CATALDO Domani 18 marzo, un filo invisibile, ma d’acciaio, attraverserà l’Italia da Nord a Sud, unendo centinaia di città nel n - facebook.com facebook Venezia, restauro "futuristico" alla Fondazione Cini. Per ripristinare un arazzo e un dipinto dell'immenso patrimonio dell'ente si è ricorsi alle tecnologie più avanzate, e per questo non invasive. x.com