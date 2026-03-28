Gli Stati Uniti hanno dichiarato che le operazioni militari contro l’Iran dovrebbero terminare entro settimane, senza l’uso di truppe di terra. Un rappresentante ha affermato che un eventuale accordo con un Paese straniero rappresenta la miglior possibilità per gli iraniani. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sui tempi precisi di queste azioni militari.

Gli Stati Uniti prevedono che le loro operazioni militari contro l’Iran si concluderanno “entro settimane, non mesi” e che Washington può raggiungere i suoi obiettivi senza impiegare truppe di terra. A dirlo nel corso di una conversazione con i giornalisti è il segretario di Stato Usa Marco Rubio che ieri ha incontrato i partner del G7 in Francia. Le dichiarazioni del massimo rappresentante della diplomazia americana sembrano essere in linea, almeno in parte, con alcune recenti esternazioni del presidente Donald Trump che, nonostante la decisione di dispiegare ulteriori truppe in Medio Oriente, ha più volte evocato l’avvio di negoziati con Teheran. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Un accordo con Vance è la migliore possibilità che hanno gli iraniani”

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