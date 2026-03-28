Un 35enne custodiva un chilo di hashish vicino gli uffici del nucleo Nil dei carabinieri

I carabinieri del nucleo Nil di Catania hanno arrestato un uomo di 35 anni con l’accusa di spaccio di droga. Durante un controllo in un’area dismessa vicino agli uffici, hanno notato un via vai sospetto e hanno scoperto un chilo di hashish nascosto. L’intervento ha portato al fermo dell’uomo, che è stato poi trasferito in caserma.

I suoi movimenti sospetti non sono sfuggiti all'attenzione dei militari dell'Arma che hanno fatto scattare un blitz, cogliendolo con le "mani nel sacco" Intervento fuori dall’ordinaria attività per i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Catania (Nil) che hanno arrestato un 35enne catanese per spaccio dopo aver notato un sospetto andirivieni in un'area dismessa posta nei pressi dei loro uffici. A fronte della situazione, è stata avviata un' attività di osservazione, in collaborazione con i colleghi della stazione di Catania-Ognina e del nucleo radiomobile di Catania, monitorando i movimenti del sospettato e predisponendo un blitz. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Un 35enne custodiva un chilo di hashish vicino gli uffici del nucleo Nil dei carabinieri Articoli correlati Blitz antidroga dei carabinieri: sequestrato oltre un chilo di hashishUn arresto e il sequestro di più di 1,2 chilogrammi di hashish, alcune pastiglie, un bilancino di precisione e 2.