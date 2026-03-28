UGL Avellino contro Alto Calore Servizi | Gestione discriminatoria delle convocazioni sindacali

L'UGL di Avellino ha denunciato una gestione discriminatoria delle convocazioni sindacali da parte dell’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi. La denuncia riguarda la modalità con cui sono state organizzate le convocazioni, ritenute ingiuste e discriminatorie nei confronti della rappresentanza sindacale. La situazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale del sindacato, che richiede chiarimenti e si riserva di adottare successive iniziative.

L'UGL Avellino esprime ferma condanna per il comportamento adottato dall’Amministratore Unico di Alto Calore Servizi S.p.A. in merito alla gestione delle recenti richieste di convocazione avanzate dalle organizzazioni sindacali. Il sindacato evidenzia come non siano accettabili interlocuzioni selettive tra le organizzazioni sindacali, che finiscono per creare disparità tra soggetti legittimamente rappresentativi dei lavoratori. In assenza di un rapido cambio di rotta, il sindacato si riserva ogni ulteriore iniziativa a tutela dei lavoratori e della corretta gestione del confronto sindacale. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - UGL Avellino contro Alto Calore Servizi: “Gestione discriminatoria delle convocazioni sindacali” Articoli correlati Alto Calore tra gestione e rincari: parte da Calitri la petizionePartirà sabato 10 gennaio la raccolta firme organizzata dal gruppo Azione Civica a Calitri: “Saremo presso la Casa della Musica sabato pomeriggio e... Alto Calore Servizi, Palmieri: “Inaccettabili le nuove nomine dirigenziali”Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Beniamino Palmieri – Coordinatore del Consiglio di Distretto – Ente... Una selezione di notizie su Alto Calore Servizi Alto Calore Avellino, Lenzi: «Rivoglio il tavolo con i lavoratori»La fase attuativa del concordato, il riassetto societario e la riorganizzazione del personale. Ma anche lo stato dell'arte relativo all'assunzione del direttore generale e al piano straordinario di ... ilmattino.it Avellino, acqua: dopo la protesta scatta l'esposto ai pmIl caso acqua finisce in Procura. Da Mugnano del Cardinale parte la protesta amministrativa per l'ennesimo disservizio idrico dell'estate. L'assessore comunale Giovanni Valentino ha protocollato una ... ilmattino.it