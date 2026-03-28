Un messaggio molto critico è stato pubblicato da un'ex figura di alto livello del governo e dei servizi segreti israeliani, che ha accusato il primo ministro di minare le fondamenta dello Stato. La dichiarazione è arrivata improvvisamente nel corso di un acceso dibattito pubblico e ha attirato l'attenzione di media e opinione pubblica. La polemica si inserisce in un clima di tensione politica crescente nel paese.

Un post durissimo, arrivato come un fulmine a ciel sereno nel dibattito pubblico israeliano. L’ex vice primo ministro ed ex ministro degli Esteri e della Giustizia Tzipi Livni – una delle figure più autorevoli della politica israeliana degli ultimi vent’anni – ex membro della Knesset ed ex agente del Mossad, ha pubblicato su X un messaggio che ha già superato il milione di visualizzazioni e sta facendo discutere. L’accusa in ebraico rivolta al premier Benjamin Netanyahu è durissima: «Uno Stato sovrano possiede un territorio, una legge per tutti e il monopolio delle armi. Israele non ha confini concordati, non esiste più un’unica legge e giustizia per tutti, ma un sistema di legge e giustizia religiosa parallelo alle leggi statali, e ci sono milizie armate e violente che scatenano rivolte a loro piacimento. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tzipi Livni, ex ministro ed ex Mossad, all’attacco: «Netanyahu sta disgregando lo Stato di Israele»

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