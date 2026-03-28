Sabato pomeriggio alle 15, su Rai 3, torna TV Talk, il programma dedicato al mondo della televisione. La conduttrice presenta una nuova puntata con ospiti tra cui Milly Carlucci ed Enrico Mentana. La trasmissione, condotta da Mia Ceran, si concentra sulle novità e gli aspetti più discussi della programmazione televisiva.

Mia Ceran, come ogni sabato, torna con una nuova puntata di TV Talk, il magazine dedicato alla televisione, in onda alle 15 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 28 marzo 2026. Il nuovo appuntamento si apre con l’attualità televisiva, con un’analisi sul racconto televisivo del referendum e sulla satira che ne è seguita da lunedì in poi. Presenti in studio, fra gli altri, il direttore del TGLa7 Enrico Mentana, il conduttore de Il Cavallo e la Torre Marco Damilano e il giornalista Filippo Facci. A seguire, dopo i ReTVeet – la rubrica che propone i momenti clou della settimana – si parlerà della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 con Ilary Blasi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - TV Talk, Milly Carlucci ed Enrico Mentana tra gli ospiti

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