TS – via dalla nazionale per infortunio

Da justcalcio.com 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la pausa delle nazionali, la Roma ha ufficializzato che Wesley ha abbandonato il ritiro della nazionale brasiliana a causa di un infortunio. La società non ha ancora fornito dettagli sulla natura del problema o sui tempi di recupero. La notizia arriva in un momento in cui il club sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore.

2026-03-27 21:41:00 Arrivano conferme da TS: ROMA – Pausa Nazionali poco fortunata per la Roma di Gasperini: Wesley ha lasciato il ritiro del Brasile causa infortunio. In occasione dell’amichevole giocata negli Stati Uniti (Foxboro, Boston) e persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia, l’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare la partita al 71? (per Ibanez) a causa di un infortunio di natura muscolare. Dopo aver svolto i primi esami, Wesley ha lasciato il ritiro e fatto ritorno in Italia dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio. Un duro colpo per Gasperini in ottica del big match di Pasqua a San Siro contro l’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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