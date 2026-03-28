TS – via dalla nazionale per infortunio

Durante la pausa delle nazionali, la Roma ha ufficializzato che Wesley ha abbandonato il ritiro della nazionale brasiliana a causa di un infortunio. La società non ha ancora fornito dettagli sulla natura del problema o sui tempi di recupero. La notizia arriva in un momento in cui il club sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore.

2026-03-27 21:41:00 Arrivano conferme da TS: ROMA – Pausa Nazionali poco fortunata per la Roma di Gasperini: Wesley ha lasciato il ritiro del Brasile causa infortunio. In occasione dell’amichevole giocata negli Stati Uniti (Foxboro, Boston) e persa dal Brasile per 2-1 contro la Francia, l’esterno giallorosso è stato costretto a lasciare la partita al 71? (per Ibanez) a causa di un infortunio di natura muscolare. Dopo aver svolto i primi esami, Wesley ha lasciato il ritiro e fatto ritorno in Italia dove nei prossimi giorni si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio. Un duro colpo per Gasperini in ottica del big match di Pasqua a San Siro contro l’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – via dalla nazionale per infortunio Articoli correlati TS – Di Francesco si distacca dalla FiorentinaIl Lecce espugna il campo del Cagliari nel posticipo che chiude il 25° turno di Serie A. TS – Spalletti post Juve-Pisa. “Dalla panchina serve…”Dopo un primo tempo privo di emozioni, la Juve nel secondo tempo dilaga e batte 4-0 il Pisa grazie alle reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga... Altri aggiornamenti su TS via dalla nazionale per infortunio Discussioni sull' argomento Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunio; Infortunio per De Pieri con la Nazionale Under 20: il giocatore è tornato a Bari per le cure. Inter-Roma a rischio per un titolarissimo di Gasperini: via dalla nazionale per infortunioPiove sul bagnato in casa giallorossa con un nuovo infortunato che potrebbe non esserci nel big match di San Siro ... tuttosport.com FLASH | Tegola per la Nazionale: infortunio per Tonali!Infortunio Tonali - Possibile brutta notizia per la Nazionale verso i playoff. Nel match di Champions League tra Barcellona e ... fantamaster.it Il guru dice: chi è l’mvp della nazionale di quest’anno @federicabrignone @iamsofiagoggia @giofranzi @dominikparis @lollipirovano - facebook.com facebook Infortunio per De Pieri con la Nazionale Under 20: il giocatore è tornato a Bari per le cure x.com