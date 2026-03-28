Trump perde il tocco magico I mercati si fidano meno | petrolio e interessi in risalita

Le dichiarazioni del presidente sulla guerra sono state contraddittorie e hanno influenzato negativamente gli investimenti. Di conseguenza, il tasso del bond decennale statunitense è salito fino al 4,5%, raggiungendo un livello considerato critico. Nel frattempo, i prezzi del petrolio e gli interessi sui titoli sono aumentati, riflettendo una maggiore sfiducia dei mercati.

Donald Trump ha perso il tocco magico. Non è più il domatore di Wall Street. Il suo mandato aveva trasformato l’incoerenza in arte. La sorpresa in strategia. I mercati fremevano ad ogni tweet. Poi la guerra in Iran e l’incantesimo si è rotto. Da quando sono cominciati i bombardamenti ha inondato Truth e il resto del pianeta con una collezione di dichiarazione contraddittorie come un oracolo in giornata storta. Con la guerra il presidente americano ha trasformato la comunicazione in roulette verbale: «Abbiamo vinto». Ma anche «dobbiamo finire il lavoro». «Non vogliamo il cambio di regime», salvo poi annunciare che il cambio di regime c’è stato. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump perde il tocco magico. I mercati si fidano meno: petrolio e interessi in risalita Articoli correlati Borse oggi 12 marzo, prezzo petrolio in diretta | Europa in rosso, il barile in risalita. I timori dei mercati: «Guerra sarà lunga»Apertura in calo a Wall Street, ancora sotto pressione per l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto alle preoccupazioni per l'interruzione degli... Borse oggi 12 marzo, prezzo petrolio in diretta | Indici in Asia in deciso calo, il barile in risalita. I timori dei mercati: «Guerra sarà lunga»Si prospetta un avvio in calo per le Borse europee sulla scia delle perdite della sessione precedente, mentre i prezzi del petrolio continuano a...