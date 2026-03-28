Trump e le domande | Parliamo di sesso? No problem

Durante un forum economico a Miami, l'ex presidente degli Stati Uniti ha terminato il suo intervento e si è mostrato disponibile a rispondere alle domande della platea. In un momento di confronto, ha chiesto se ci fossero richieste su argomenti legati al sesso, dichiarandosi aperto a discuterne. La scena si è svolta davanti a un pubblico presente all'evento.

(Adnkronos) – "Fatemi domande su quello che volete. Parliamo di sesso?". Donald Trump partecipa ad un forum economico a Miami e dopo un lungo discorso si prepara a ricevere le domande dalla platea. "Io non chiedo che le domande vengano filtrate, potete chiedermi quello che volete. Volete parlare di sesso? Va bene per me" —[email protected]. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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