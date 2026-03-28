Trovati morti nel laghetto | il video delle indagini

Una donna tra i 35 e i 40 anni e un bambino di circa 12 mesi sono stati trovati morti in un laghetto artificiale situato a Castelguglielmo, nella provincia di Rovigo. Le autorità stanno conducendo indagini sull’accaduto e hanno acquisito un video che potrebbe fornire elementi utili per chiarire le circostanze del decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una donna di 35-40 e un bimbo di circa 12 mesi sono stati trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo. Video dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Trovati morti nel laghetto: il video delle indagini Articoli correlati Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: indagini a tutto campoCASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono... Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: in corso il recupero dei corpi. Indagini a tutto campoCASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono... Aggiornamenti e notizie su Trovati morti Temi più discussi: Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: indagini a tutto campo; Donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghetto a Rovigo; Tragedia a Lanuvio: cade nel laghetto di pesca sportiva e muore affogata; Parma, blitz nella fattoria degli orrori: Tanti animali morti. Gli altri senza cibo e acqua: non riuscivano più a camminare. Donna e bambino di un anno trovati morti nel laghetto: indagini a tutto campoCASTELGUGLIELMO (ROVIGO) - Duplice tragedia nel primo pomeriggio di sabato 28 marzo a Castelguglielmo: una donna e un bambino di circa un anno sono stati trovati morti ... ilgazzettino.it Dramma a Rovigo: donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghettoI corpi ripescati a Castelguglielmo dopo la segnalazione di un passante. Carabinieri e Procura sul posto: indagini a 360 gradi ... affaritaliani.it Una donna e un bambino trovati morti in un laghetto a Castelguglielmo in provincia di Rovigo Approfondisci qui - facebook.com facebook Una donna e un bambino trovati morti in un laghetto a Castelguglielmo in provincia di Rovigo Approfondisci qui x.com