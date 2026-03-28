Durante la pausa del campionato, l’Avellino ha organizzato un test in famiglia sotto un cielo grigio e con temperature rigide, con la presenza di numerosi tifosi in tribuna Montevergine. In questa occasione, l’allenatore ha potuto osservare i suoi attaccanti ritrovare il gol, in una seduta di allenamento che ha coinvolto diverse componenti della squadra.

Tempo di lettura: 2 minuti Sotto un cielo plumbeo e un freddo pungente che non ha scoraggiato i tifosi assiepati in tribuna Montevergine, l’ Avellino ha sfruttato la sosta del campionato per un intenso test in famiglia. Il tecnico Davide Ballardini ha orchestrato un triangolare serrato tra tre gruppi misti, integrando diversi elementi della Primavera di Gigi Molino alla prima squadra per mantenere altissima la tensione agonistica. Il modulo di riferimento è stato il collaudato 4-3-1-2, riproposto in tutte le sfide per affinare i meccanismi tattici in vista della ripresa delle ostilità. Il protagonista assoluto della mattinata è stato senza dubbio Cosimo Patierno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Triangolare in famiglia per l’Avellino: Ballardini ritrova il gol dei suoi attaccanti

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