Tresoldi vuole partire | decisa anche la cifra E c’è un indizio verso il Milan

Tresoldi ha manifestato l'intenzione di lasciare la squadra e si è definita una cifra di trasferimento. Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile trasferimento verso il Milan, con un'indicazione che potrebbe avvicinare il giocatore ai rossoneri. La trattativa sembra aver raggiunto uno stato avanzato, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali.

Calciomercato Milan, i rossoneri in estate potrebbero andare alla ricerca di un attaccante per rinforzare la propria rosa. Servirà sicuramente un bomber importante che sia in grado di garantire una ventina di gol stagionali a Massimiliano Allegri. Occhio però che se il Diavolo dovesse vendere tanto nel reparto potrebbero arrivare anche due attaccanti, con il secondo che potrebbe essere un profilo più giovane e di prospettiva rispetto al primo. Il destino di Nkunku, Fullkrug e Gimenez resta molto in bilico e se dovessero andare via tutti il Milan si ritroverebbe senza prime punte di ruolo. Un giocatore che ha spesso parlato benissimo del Milan è Nicolò Tresoldi prima punta classe 2004 del Bruges. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Tresoldi vuole partire: decisa anche la cifra. E c’è un indizio verso il Milan Articoli correlati Leggi anche: Kostic vuole il Milan: Ibrahimovic spinge. Ecco la possibile cifra. E Vlahovic … Calciomercato, il Milan non molla Kostic: lo vuole in estate spendendo questa cifraNonostante la trattativa fallita durante l'ultima sessione invernale di calciomercato, il Milan - secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola -...