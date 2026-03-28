Trescore Balneario è la Columbine italiana prenderne atto eviterà errori

Un anno fa, in Italia, si è diffuso il fenomeno “Adolescence”, una miniserie britannica che ha affrontato il tema degli incel e della subcultura digitale che promuove reazioni violente, omicidi e stragi. La serie ha introdotto queste tematiche nel paese, anche se con alcune semplificazioni e sbavature. Prendere atto di questa diffusione può aiutare a evitare errori in futuro.

Un anno fa, in Italia scoppiava il fenomeno “Adolescence”. La miniserie britannica introduceva – non senza semplificazioni e qualche scivolata – gli italiani al tema degli incel, e in particolare a quella frangia della subcultura digitale che sceglie la reazione violenta, l’omicidio o la strage. Questioni tutt’altro che recenti, temi già studiati e raccontati anche nel nostro Paese, ma che prima di allora non avevano ancora assunto una dimensione mainstream: argomenti di nicchia ad appannaggio esclusivo di nicchie altrettanto ristrette. Se ad “Adolescence” possiamo riconoscere il merito di aver presentato i temi della radicalizzazione online... 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trescore Balneario è la Columbine italiana, prenderne atto eviterà errori Articoli correlati Trescore Balneario, l’insegnante accoltellata lascia la terapia intensivaHa trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, l’insegnante ferita ieri mattina in un’aggressione avvenuta in una... Leggi anche: Trescore Balneario, studente accoltella un'insegnante: è grave Aggiornamenti e contenuti dedicati a Trescore Balneario Temi più discussi: Blog | Dopo il caso di Trescore Balneario mi viene da dire che i professori devono saper essere anche educatori; Trescore Balneario, la professoressa accoltellata è salva grazie alle trasfusioni - AVIS; Aggressione di Trescore Balneario/BG, Fontana: vicini all’insegnante; Trescore Balneario, il 13enne aveva materiale potenzialmente esplosivo in casa: andrà in comunità. Il 13enne che ha accoltellato la prof a Trescore Balneario è in comunità protetta: non andrà in carcereil 13enne che ha accoltellato la sua professoressa di francese a Trescore Balneario (Bergamo) si trova in una comunità protetta ... fanpage.it È Chiara Mocchi, la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne in una scuola a Trescore BalnearioSi chiama Chiara Mocchi, la prof di francese che è stata accoltellata da un 13enne a scuola a Trescore Balneario (Bergamo) ... fanpage.it Emergono nuovi dettagli sull'aggressione alla docente di Trescore Balneario, accoltellata da uno studente nella giornata del 25 marzo. Poco prima che si verificasse la tragedia, il tredicenne avrebbe infatti pubblicato su Telegram una lunga lettera. tuttoscuola. x.com Il grave episodio accaduto in una scuola a Trescore Balneario e le domande laceranti che apre. Perché «il male esiste e ci riguarda, è una possibilità dentro al cuore di ciascuno: da dove ripartire». Il volantino (e l'invito) della comunità orobica di #CL - facebook.com facebook