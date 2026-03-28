Il Foggia torna allo stadio Zaccheria per affrontare il Trapani in una partita importante prevista per il 29 marzo. La sfida rappresenta un momento chiave per il club in vista delle possibilità di salvezza. La squadra si prepara a disputare un incontro che potrebbe influenzare le sue prospettive di permanenza nel campionato.

Domani, 29 marzo, alle 14.30 il Foggia ospiterà la formazione siciliana. I rossoneri non possono più rimandare l'appuntamento con la vittoria, se vogliono lottare per evitare la retrocessione diretta in serie D Si torna allo ‘Zaccheria’. Per il Foggia la sfida di domani, 29 marzo, contro il Trapani ha un sapore particolare. In palio ci sono tre punti vitali contro una diretta concorrente dal futuro, peraltro, ancora da definire, alla luce di quello che potrebbe accadere alla Corte d'Appello Federale. C'è la possibilità che la sfida di domani venga cancellata 48 ore più tardi nel caso in cui i siciliani venissero esclusi, ma allo stato attuale delle cose è una ipotesi più remota rispetto alla prospettiva di una ulteriore penalizzazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Tre punti per tenere vive le speranze salvezza: allo 'Zac' sfida cruciale con il Trapani

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