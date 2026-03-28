Trasporto pubblico in Alta Valnure Bonini | Spero che Tempi Agenzia cambi idea

Un consigliere provinciale della Lega ha espresso speranza che l’Agenzia dei trasporti possa rivedere la propria posizione riguardo agli orari del trasporto pubblico in Alta Valnure. Questa richiesta arriva dal comune di Ferriere e di Farini, che chiedono di tornare ai precedenti orari di partenza e arrivo delle linee. La questione è al centro di un dibattito tra le amministrazioni locali e l’ente gestore.

Il consigliere provinciale della Lega: «Non sappiamo bene da quali fonti la società abbia registrato la possibilità di arrivo in ritardo dei bus in città» Anche Federico Bonini, consigliere provinciale della Lega, appoggia le richieste dei comuni di Ferriere e di Farini di tornare al vecchio orario di partenza e arrivo del trasporto pubblico locale. La questione è emersa nelle scorse settimane: per la seconda volta Tempi Agenzia ha modificato e anticipato la partenza degli studenti pendolari che partono dall’Alta Valnure. Durante il primo viaggio verso la città, il bus è arrivato al Cheope alle 7.14, in netto anticipo rispetto all’orario di inizio delle scuole, fissato alle 8. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Trasporto pubblico in Alta Valnure, Bonini: «Spero che Tempi Agenzia cambi idea» Articoli correlati Trasporti durante le Olimpiadi, i chiarimenti dell’Agenzia per il trasporto pubblico localeCon l’avvicinarsi dei XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, il trasporto pubblico locale in provincia di Sondrio si prepara a una fase... Leggi anche: Milan, cambi in società? L’auspicio di Pellegatti: “Spero che Galliani diventi Head of Football” Tutto quello che riguarda Alta Valnure Discussioni sull' argomento Gli studenti dell’Alta Valnure costretti ulteriormente ad anticipare la partenza; Il pullman all'alba da Ferriere, sveglia alle 5.15: È un disagio; Il bus parte da Ferriere 8 minuti prima Studenti penalizzati, così la montagna non attrae. Trasporto pubblico locale, il Veneto è la regione più virtuosa. Lazio a metà classifica. Milano ha la spesa più alta per i contratti servizioIl Veneto è la Regione italiana più ‘virtuosa’ in fatto di spesa per il trasporto pubblico locale. Si aggiudica, infatti, il rating complessivo AAA nella speciale classifica elaborata per l’Adnkronos ... leggo.it Ed ecco a voi i gnoccoloni dell'alta Val Nure ( Roncolo Bosco) con la loro lavanda e tutti i prodotti realizzati con piante e fiori locali Grazie a loro questo luogo resta vivo e vissuto altrimenti sarebbe abbandonato... #roncolobosco #altavalnure #lavanda Parte - facebook.com facebook