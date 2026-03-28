Transizione verde la rinuncia è una condanna

La crisi nello stretto di Hormuz ha causato aumenti nei costi dell'energia che si manterranno per diversi mesi, anche se la situazione si risolvesse immediatamente. La transizione verso fonti di energia più sostenibili presenta difficoltà e rischi, considerando che la rinuncia a fonti tradizionali comporta conseguenze immediate sui prezzi e sulla stabilità del settore energetico.

Zero strategia La guerra rivela la fragilità del nostro modello industriale: dipendenza dall’estero e politiche incoerenti Zero strategia La guerra rivela la fragilità del nostro modello industriale: dipendenza dall’estero e politiche incoerenti Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Anche se la crisi dello stretto di Hormuz si chiudesse domani, gli effetti sui prezzi dell’energia durerebbero mesi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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