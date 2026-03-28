A Firenze, a partire da questa settimana, la Polizia di Stato ha rafforzato la presenza sul territorio con più agenti e controlli lungo il percorso della tramvia. L’operazione, che prevede una maggiore attività fino all’una di notte, mira a migliorare la sicurezza del servizio e a garantire una vigilanza più capillare nelle aree interessate.

Firenze, 28 marzo 2026 – Più agenti, più controlli e una presenza più capillare sul territorio: è questo il piano messo in campo dalla Polizia di Stato a Firenze per innalzare in modo significativo gli standard di sicurezza del servizio tramviario. Più forze dell’ordine sulla tramvia. Sono 20, tra agenti e ispettori della polizia di stato, quelli assegnati al nucleo speciale, che si aggiungono al personale già operativo sulla tramvia. Il personale sarà impiegato a bordo e nelle zone di fermata, e si occuperà della prevenzione dei reati sia a danno dei cittadini che fruiscono del servizio di trasporto urbano, che degli addetti al servizio, dipendenti della società di gestione Gest. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tramvia, scatta l’operazione sicurezza: più poliziotti operativi fino all’una di notte

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