Tragedia a Torino | uomo rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita con i figli di 5 e 7 anni

Da torinotoday.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Torino si è verificata una tragedia in un appartamento di via Masserano, dove un uomo ha scoperto la compagna di 27 anni senza vita. La donna, madre di due figli di 5 e 7 anni, è stata trovata all’interno della stessa abitazione. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non è stato possibile rianimarla.

Tragedia a Torino oggi, 28 marzo. Un corpo senza vita è stato trovato all’interno di un alloggio al civico 2 di via Masserano. Si tratta di una donna di origini nigeriane. Aveva 27 anni ed era mamma di due bambini di 5 e 7 anni. Secondo le prime informazioni, è stato il compagno della donna a dare l’allarme. Sembra che non fosse a casa da alcuni giorni. Si sarebbe insospettito dopo una telefonata, a cui aveva risposto uno dei figli, spiegando che la mamma dormiva da tempo. Appena è rientrato, si sarebbe accorto di cosa era successo e ha chiesto aiuto. Per la 27enne, però, non c’era più niente da fare, nonostante l’intervento dei sanitari del 118 di Azienda Zero. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

tragedia a torino uomo rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita con i figli di 5 e 7 anni
© Torinotoday.it - Tragedia a Torino: uomo rientra a casa e trova la compagna 27enne senza vita (con i figli di 5 e 7 anni)

Articoli correlati

Leggi anche: Tragedia a Torino: uomo torna a casa e trova la compagna 27enne senza vita (con i figli di 5 e 7 anni)

Uomo di 55 anni trovato senza vita in casa, la tragedia in provincia di CasertaNel tardo pomeriggio di ieri, all’interno di un garage privato, è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in un complesso residenziale di Santa...

Contenuti utili per approfondire Tragedia a Torino uomo rientra a casa e...

Temi più discussi: Incidente ferroviario ad Alpignano: uomo travolto da un treno in corsa, è morto sul colpo. Linea bloccata per tre ore; TRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENO; Spara al compagno della ex: il mantenimento della donna dietro la folle aggressione di Moncalieri; Muore soffocato a 51 anni dopo aver mangiato un croissant in auto: tragedia a Verona, inutili i soccorsi.

tragedia a torino uomoTRAGEDIA SULLA FERROVIA TORINO-BARDONECCHIA: UOMO MUORE INVESTITO DAL TRENOALPIGNANO - Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Bardonecchia. Ad Alpignano un uomo è morto dopo essere stato travolto da un treno regionale partito da Torino Porta Nuova e diretto a Susa. La circo ... valsusaoggi.it

Tragedia a Montanaro: trovato all'aperto il cadavere di un uomo di 40 anniTragedia nella mattinata di oggi, 28 marzo, a Montanaro. Un cadavere è stato trovato in uno spazio pubblico, vicino a un albero. Si tratta del corpo di un uomo di 40 anni. Non sembrano esserci dubbi s ... torinotoday.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.