Tragedia a Montanaro | trovato all' aperto il cadavere di un uomo di 40 anni

Nella mattinata del 28 marzo a Montanaro, un uomo di circa 40 anni è stato trovato senza vita in uno spazio pubblico, vicino a un albero. La scoperta è stata fatta da alcune persone che si trovavano nell’area, e immediatamente sono stati avviati i rilievi da parte delle forze dell’ordine. La vicenda è al momento sotto indagine.

Tragedia nella mattinata di oggi, 28 marzo, a Montanaro. Un cadavere è stato trovato in uno spazio pubblico, vicino a un albero. Si tratta del corpo di un uomo di 40 anni. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, probabilmente avvenuto non molto tempo prima del ritrovamento da parte di un passante, che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Tragedia a Montanaro: trovato all'aperto il cadavere di un uomo di 40 anni Articoli correlati Tragedia a Torino Madonna di Campagna: cadavere decomposto di un uomo trovato in casaIl cadavere in avanzato stato di decomposizione di un argentino di 49 anni è stato trovato nella tarda mattinata di oggi, martedì 13 gennaio 2026,... Torino, cadavere di un uomo di 58 anni trovato in strada: è stato sgozzatoNella serata di ieri, 16 febbraio, un uomo di circa 58 anni è stato ritrovato in strada con una ferita da arma da taglio al collo.