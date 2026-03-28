Il traffico a Roma alle 20:30 del 28 marzo 2026 mostra rallentamenti nella zona dell’EUR, dove si trova il palazzo dello sport. Qui si sono riuniti numerosi spettatori per assistere al ritorno in campo di Totti e Nesta. La presenza dei due ex calciatori ha attirato molto l’attenzione e ha causato un aumento dei veicoli in transito nella zona.

Luceverde Roma vai Trovati al palazzo dello sport all'Eur il ritorno in campo di Totti e Nesta insieme per l'Italia alle 20 si giocherà indoor in un triangolare di calcio a 5 è possibile Dunque le ripercussioni al traffico soprattutto sulla Cristoforo Colombo domani invece attenzione perché sarà l'ultima domenica ecologica della stagione sarà vietato quindi il transito all'interno della fascia verde la mattina Dalle 7:30 alle 12:30 e il pomeriggio Dalle 16:30 alle 20:30 e come sempre ci saranno delle deroghe Ma parliamo anche dei lavori previsti questa notte sulla diramazione di Roma Sud a partire dalle 20 sarà chiusa al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-03-2026 ore 20:30

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Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia - facebook.com facebook